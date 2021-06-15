فيه ناس بتتعين ومعايا الأسماء.. برلماني لوزير البترول: أين الشفافية في تعيينات الوزارة؟

كتب- مصراوي:

هاجم أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وزير البترول؛ بسبب تأخر توصيل الغاز إلى المنازل، لا سيما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، فضلًا عن ملف التعيينات.

وطالب النائب مجدي الأمير، عضو مجلس النواب، بالعمل على الانتهاء من توصيل الغاز إلى المناطق المحرومة، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ولا يوجد حتى الآن رد بشأن التوصيل.



وقال النائب طه الناظر: طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي لاستخدام المواد المحلية، لا بد من سرعة توصيل الغاز الطبيعي، خصوصًا في القرى التي تم توصيل الصرف الصحي بها.



وطالب النائب بتخفيض أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي؛ خصوصًا أنه منتج محلي.

واستنكر الناظر زيادة أسعار التركيب للمنازل، قائلًا: "الناس تعبت؛ هتلاقيها من الكهرباء والغاز ولا إيه ولا إيه؟".

وأشار النائب إلى أن الصعيد محروم من الحصول على الحق في فرصة عمل، قائلًا: هناك فعلًا فرص عمل والدليل على ذلك التعيينات التي تتم من خلال بعض المسؤولين.

وأضاف الناظر: فيه ناس بتتعين ومعايا الأسماء، مشيرًا إلى أنه حاول الوصول إلى أي أحد من المسؤولين، إلا أنه لم يتمكن، قائلًا: "حاولت مقابلة حد مسؤول، كأنها ترسانة حربية".

وشن سامح السايح، هجومًا حادًّا على وزارة البترول بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات، مشيرًا إلى أنه على مدار أكثر من 6 سنوات في مجلس النواب لم يتمكن من تعيين واحد فقط.

وقال النائب: أنا مش بطالب بتعيين ابني ولا ابن عمي أنا باتكلم على واحد محتاج الشغل علشان يعرف يصرف على أسرته.

وتابع السايح: لا يليق بمجلس النواب ألا يستطيع نائب يعين أحدًا، قائلًا: على الرغم من تصريحات الوزير بأنه لا توجد التعيينات؛ إلا أن هناك تعيينات حصلت من خلال المديرين.