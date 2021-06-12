وزير المالية بندوة "مستقبل وطن": "مينفعش ندي فلوس كتير للناس ونرجع لعصر التضخم"

(مصراوي):

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتخب رئيسًا لمصر بينما كان عجز الموازنة 12.5%، ومجلس النواب سيناقش موازنة العام المالي الجديد الأحد 2021-2022 موازنة نستهدف فيها عجز 6.7%، مشيرًا إلى أنه لولا أزمة كورونا كان العجز سيكون أقل من 5%.

جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.

ولفت وزير المالية: "الدولة المصرية كانت بتستلف عشان الأكل والشرب، والوضع دلوقتي اختلف في أننا نكون فائض أولي بنحو 104 مليارات، ولولا أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرًا، في الوقت الذي قام وزير المالية بعمل عرض كامل لكافة أبواب الموازنة حيث الباب الأول للأجور والثاني بشأن المستلزمات السلعية، وأيضًا الباب الرابع بشأن الدعم"، مؤكدًا أن دعم المواد البترولية لايزال موجود ولكنه أقل كثيرًا، والباب الخامس بشأن الأمن القومي، والباب السادس بشأن الاستثمارات، والسابع بشأن صافي الحيازة، مشيرًا إلى أنه طوال الأربع سنوات الماضية حققنا فائضًا أوليًا لكن أزمة كورونا عطلت الأمور كثيرًا.

وأكد وزير المالية أن الأداء للدولة المصرية اقتصاديًا لاقى تقديرًا كبيرًا من المؤسسات الدولية، ووصفت بأنها تعاملت أفضل تعامل متوازن في ضوء أزمة كورونا والإصلاح الاقتصادي وأكد ذلك أيضًا صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الانضباط المالي والسيطرة على الدين، مؤكدًا أن مصر لا تعمل في جزر منعزلة وتضع في أولوياتها أن تكون صورتها أمام العالم منضبطة بجانب الوضع الأفضل في التصنيف السيادي.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على مساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن المرحلة الصعبة مرت والآن نعمل على الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تخفيف أعباء المرحلة الأولى من الإصلاح بدعم أصحاب المعاشات بالعلاوات الخمسة وزيادة أطباء الامتياز والمهن الطبية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نقدم الأكثر في الزيادات فنفتقد الطرق.

قائلًا: "مينفعش ندي الناس فلوس أكتر، عشان منرجعش تاني لعهد التضخم إللي كان بيوصل إلى 30%".