البيئة: زراعة 1500 شجرة زيتون بعدد من مراكز محافظة الشرقية

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة حملة للتشجير بمركز أبوحماد بالشرقية بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتم زراعة 1500شجرة زيتون بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك ضمن أنشطة حملة اتحضر للأخضر لرفع الوعي البيئي وتفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدني ومبادرة هنجملها للتشجير.

كما قام فرع الشرقية بتنفيذ عدد من الندوات والحملات التوعوية بمراكز: منيا القمح، ههيا، بالتنسيق والتعاون مع المحليات والشباب والرياضة بالشرقية حول أهمية استعادة الأنظمة الحيوية.

وتم تقديم معلومات مبسطة حول اليوم العالمي للبيئة وأهمية الاحتفال به، بالإضافة إلى تقديم شرح مبسط لمفهوم التنوع البيولوجي وأهميته ودور الإنسان في الحفاظ على الأنظمة الحيوية.

ونظم فرع جهاز شئون البيئة بقنا ندوة توعية بيئية بقرية الخرانقة بقوص لعدد 30 امرأة وفتاة من أهالي قرية الخرانقة، بهدف دمج المرأة في الحفاظ على البيئة بالمنزل، حيث تناولت الندوة مخاطر استخدام البلاستيك وتم استعراض البدائل الأخرى من الحقائب القماش والورق والأواني الفخارية.

كما تم تعريف المشاركين بسبل التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة وذلك في ظل جائحة كورونا.