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وفاة زوجة وليد العيسوي المدير العام بشركة mbc العالمية

01:55 م السبت 12 يونيو 2021
وفاة زوجة وليد العيسوي المدير العام بشركة mbc العالمية

وليد العيسوي المدير العام بشركة mbc العالمية

كتب- مصراوي:

توفيت، صباح اليوم السبت، السيدة مريم زوجة وليد العيسوي، المدير العام في شركة إم بي سي للخدمات الإعلامية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عصر اليوم السبت، وذلك بمسجد حسن الشربتلي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ويُعد وليد العيسوي صاحب سجل مهني كبير في مجال الإعلام، حيث يعمل حاليا في منصب المدير العام لشركة إم بي سي للخدمات الإعلامية في مصر، كما تولى وليد العيسوي، منصب مستشار الهيئة الوطنية للإعلام لقطاعي البرامج والإعلانات، وتقلد منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في قناة سي بي سي، كما كان شريكًا مؤسسًا لها عام 2011، وشغل عضوية غرفة الإعلام المرئي والمسموع في اتحاد الصناعات المصري بين عامي 2016 و2019.

وليد العيسوي وفاة زوجة وليد العيسوي mbc

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