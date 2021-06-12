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​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 66 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

04:00 ص السبت 12 يونيو 2021
​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 66 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا السبت ، رحلاتها إلى 66 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم، بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت ، بغداد ، لاجوس، أكرا، تونس، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، الدوحة، إسطنبول، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، برلين، موسكو، دبي، ميونيخ ، أبوظبي، البحرين، فيينا، الخرطوم، عمّان، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، عنتيبي) ، و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم) و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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