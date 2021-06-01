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بمرتبات مجزية.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة (تفاصيل)

02:46 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
بمرتبات مجزية.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة (تفاصيل)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات مجموعة البرديسي (شركة لؤطه للملابس الجاهزة).

وكشفت المحافظة عن الوظائف المطلوبة وذلك على النحو التالي:

ـ مدير فرع ـ نائب مدير ـ كاشير ـ سيلز ـ (مرتبات مجزية + عمولات شهرية + عمولات موسمية + حافز لأعلى مبيعات).

شركة توما لأدوات التجميل:

ـ مدير فرع ـ نائب مدير ـ كاشير ـ سيلز (مرتبات مجزية + عمولات شهرية + عمولات موسمية + حافز لأعلى مبيعات).

وأشارت المحافظة، إلى أن الحضور لمقر الجهاز يكون في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، وللاستفسار يرجى الاتصال على 35720825 ـ 35711198، علما بأن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

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محافظة الجيزة فرص عمل جهاز رعاية وتشغيل الشباب شركات مجموعة البرديسي

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