بمرتبات مجزية.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة (تفاصيل)
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات مجموعة البرديسي (شركة لؤطه للملابس الجاهزة).
وكشفت المحافظة عن الوظائف المطلوبة وذلك على النحو التالي:
ـ مدير فرع ـ نائب مدير ـ كاشير ـ سيلز ـ (مرتبات مجزية + عمولات شهرية + عمولات موسمية + حافز لأعلى مبيعات).
شركة توما لأدوات التجميل:
ـ مدير فرع ـ نائب مدير ـ كاشير ـ سيلز (مرتبات مجزية + عمولات شهرية + عمولات موسمية + حافز لأعلى مبيعات).
وأشارت المحافظة، إلى أن الحضور لمقر الجهاز يكون في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، وللاستفسار يرجى الاتصال على 35720825 ـ 35711198، علما بأن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.
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