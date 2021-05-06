رغم قرارت الحكومة.. المرج لا تعرف الإغلاق (صور)

محافظ القاهرة: لا تهاون أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- نادر نبيل:

رغم قرار الحكومة، بتطبيق مواعيد إغلاق جديد لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم، من الساعة 9 مساء، إلا أن بعض المواطنين لم يلتزموا بتنفيذ تلك القرارات في منطقة المرج شرق القاهرة.

ويرصد مصراوي بالصور، عدم تنفيذ المواطنين في المرج قرارت الحكومة، منتشرين في الشوارع وأمام المقاهي وفي الطرقات.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدرت قرارات للحد من انتشار كورونا خلال الفترة المقبلة، جاءت على النحو التالي:

- مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما من الساعة 9 مساءا مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد 9 مساءا.

- حظر أي تجمعات أو حفلات فنية أو فعاليات جماهيرية.

- إجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو.

- غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.

- صلاة العيد يسمح بها في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع عدم اصطحاب الأطفال.