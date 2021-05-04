"الأعلى للإعلام" يقرر وقف بث إعلان السبيكة العقارية
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء، وقف بث إعلان "السبيكة العقارية" على جميع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية.
وبحسب بيان للمجلس اليوم، يأتي القرار لحين قيام الشركة المعلنة "صروح" بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذاً لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، خشية من قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلبت وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين .
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