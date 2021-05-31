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"لا خطورة في هذه الحالة".. تحذير من رئيس "علمية كورونا" بشأن الفطر الأسود

08:41 م الإثنين 31 مايو 2021
"لا خطورة في هذه الحالة".. تحذير من رئيس "علمية كورونا" بشأن الفطر الأسود

الدكتور حسام حسني

كتب– أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الفطر الأسود ليس متلازمًا مع الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه متلازم مع نقص المناعة.

وشدد حسني في تصريحات لمصراوي، الاثنين، على ضرورة استخدام بروتوكول علاج كورونا بصورة سليمة، مضيفًا: "إن جرى ذلك فلا خطورة على مرضى كورونا من الإصابة به، أما إذ كان هناك فرط في استخدام أدوية مثبطة للمناعة سيؤدي ذلك لنقص المناعة بما يتسبب في الإصابة بالفطر الأسود".

وأوضح حسني أنه يوجد بعض حالات الاشتباه القليلة جدا في مصر، لا تستدعي كل هذا الخوف.

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الفطر الأسود حسام حسني وزارة الصحة فيروس كورونا

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