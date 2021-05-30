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رئيس الوزراء يلتقي رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

11:27 م الأحد 30 مايو 2021
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الجامعة الأمريكية

كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرانسيس ريتشارد دوني، رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر؛ وحضر المقابلة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستهل رئيس الوزراء المقابلة بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة الأمريكية على جهوده في تعزيز التعاون التعليمي مع مصر خلال فترة رئاسته للجامعة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه المقبلة.

من ناحيته أشاد وزير التعليم العالي بالتعاون البنّاء بين وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية خلال فترة رئاسة ريتشارد دوني للجامعة، مشيرًا إلى ما شاهده خلال زيارته للجامعة مؤخرًا من توسعات إنشائية متميزة، تعكس حرص الجامعة على تقديم خدمات تعليمية متطورة.

وخلال اللقاء أعرب ريتشارد دوني عن شكره للحكومة المصرية على اهتمامها بتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الجامعة الأمريكية، وهو ما كان له أكبر الأثر في استمرار الجامعة عبر العقود الماضية في آداء دورها في تقديم خدمات تعليمية متميزة.

كما أكد اعتزازه بكل فترات خدمته في مصر، سواء فترة عمله كسفير للولايات المتحدة لدى مصر، أو فترة رئاسته للجامعة الأمريكية في القاهرة.​

مصطفى مدبولي فرانسيس ريتشارد دوني الجامعة الأمريكية خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي

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