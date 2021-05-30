Masrawy logo white

الرئيس السيسي يوجّه بتدقيق دراسات استصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب

05:54 م الأحد 30 مايو 2021
الرئيس السيسي يوجّه بتدقيق دراسات استصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في عدد من القطاعات على مستوى الدولة.

واستعرض اللواء مصطفى أمين عددًا من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجال استصلاح الأراضي في سيناء، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزارعي من مختلف المحاصيل، في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وتوفير احتياجات المواطنين من الأمن الغذائي، إلى جانب إيجاد مجتمعات زراعية وتنموية جديدة تساهم في استغلال الطاقات البشرية من خلال إتاحة فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وفي هذا الإطار، وجّه الرئيس بتدقيق جميع الدراسات الخاصة باستصلاح الأراضي في سيناء من جميع الجوانب الفنية والعلمية والبيئية، خاصة مصادر المياه ونوع التربة، للوصول إلى أفضل معدلات الإنتاج من المحاصيل الزراعية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية وإقامة الصناعات ذات الصلة، مع ضمان وصول جميع الخدمات والمرافق للأراضي الجديدة، خاصة التغذية الكهربائية بالتكامل مع المشروع القومي لتنمية سيناء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بسام راضي القوات المسلحة

الخبر التالى:

هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بـ36 مليون جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا