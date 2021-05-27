شديد الحرارة جنوبا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة "بيان بالدرجات"



كتب- محمد نصار:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تنتشر شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الغسكندرية 27 19

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 35 22

بلطيم 27 22

مطروح 27 18

السلوم 25 19

سيوة 37 19

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 36 19

السويس 36 20

العريش 31 19

رفح 31 20

رأس سدر 36 21

نخل 34 17

نويبع 36 26

طابا 35 22

كاترين 31 20

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 25

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 22

بني سويف 37 22

المنيا 37 22

أسيوط 38 22

سوهاج 39 23

قنا 41 23

الأقصر 42 24

أسوان 42 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 22

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27