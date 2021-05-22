لمعرفة أسباب جنون أسعار الحديد.. طلب استدعاء لوزيرَي الصناعة وقطاع الأعمال للبرلمان

كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لمعرفة أسباب الارتفاع الكبير والجنوني في أسعار الحديد ودون أي مبرر، مؤكدًا أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل إلى 14400 جنيه، بزيادة جديدة قيمتها 200 جنيه؛ لترتفع أسعار الطن إلى ألف جنيه.

وقال خضراوي، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصناعة والتجارة، ووزير قطاع الأعمال العام، بضرورة التدخل السريع والعاجل من الحكومة؛ لكبح جنون ارتفاع أسعار الحديد.

وتساءل النائب: ما الأسباب الحقيقية التي دفعت شركات الحديد والصلب لرفع أسعار الحديد للمرة الثالثة في أقل من شهر، بما يعادل 200 جنيه للطن؟! وهل الحكومة على علم باتخاذ شركات الحديد والصلب مثل هذه القرارات الخطيرة، والتي ستؤثر سلبيًّا على صناعة التشييد والبناء، وسوف تؤدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان، إضافة إلى التأثير السلبي على المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة؟

وأكد خضراوي أن الاقتصاد الحر لا يعني الفوضى أو احتكار السلع الاستراتيجية والمهمة؛ مثل حديد التسليح، وأنه يجب على الحكومة أن تبادر لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأمور، مطالبًا باستدعاء وزيرَي الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال إلى البرلمان؛ للرد على تساؤلاته .

وطالب النائب الحكومة بسرعة إيجاد بدائل؛ حتى لا تحتكر بعض الشركات الحديد وتتحكم في أسعاره، كما تريد مقترحًا بإنشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة، مع إجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلاً من تصفيتها؛ لإعادة الاستقرار في أسعار الحديد.