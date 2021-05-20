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وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد ابو شقة بـ 6 أكتوبر.. غدا

10:40 ص الخميس 20 مايو 2021
وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد ابو شقة بـ 6 أكتوبر.. غدا

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غدا، مسجد أبو شقة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح (9) مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، و (مسجدين) بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما ، وذلك غدًا الجمعة 21/5 /2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1413) مسجدًا، منها (1315) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (98) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

محمد مختار جمعة أحمد راشد مسجد ابو شقة مدينة السادس من أكتوبر الجيزة

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