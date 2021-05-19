Masrawy logo white

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لباريس

06:22 م الأربعاء 19 مايو 2021
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لباريس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمام المشاركة فى مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

وكان الرئيس السيسي أكد أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر الهام، إنما تأتي انطلاقاً من اقتناع راسخ لدينا بأن أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، كما تعكس التزام مصر وإرادتها السياسية الثابتة بألّا تدخر جهداً لدعم استدامة السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه، وهو ما يأتي بالتوازي مع ما تشهده العلاقات الثنائية من قفزات متسارعة لتحقيق التكامل الفعلي بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس السنغالي "ماكي سال".

استقبل الرئيس السيسي، اليوم، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بمقر إقامته في باريس.

السيسي باريس مؤتمر باريس لدعم السودان الاقتصاديات الأفريقية

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| مباحثات للسيسي ونظيره السنغالي عن سد النهضة.. وقرارات جديدة للجنة مكافحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا