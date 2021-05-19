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حدث في 8 ساعات| مباحثات للسيسي ونظيره السنغالي عن سد النهضة.. وقرارات جديدة للجنة مكافحة كورونا

06:27 م الأربعاء 19 مايو 2021
حدث في 8 ساعات| مباحثات للسيسي ونظيره السنغالي عن سد النهضة.. وقرارات جديدة للجنة مكافحة كورونا

حدث في 8 ساعات

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي نظيره السنغالي، وإعلان لجنة مكافحة فيروس كورونا قرارات جديدة بشأن غلق المحلات، وفتح الحدائق والمتنزهات، وإعلان طقس ال72ساعة المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الطقس السيسي السنغال فرنسا غزة اعمار غزة مجلس الوزراء عاصم الجزار الاسكان وزيرة الصحة هالة زايد

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