حدث في 8 ساعات| مباحثات للسيسي ونظيره السنغالي عن سد النهضة.. وقرارات جديدة للجنة مكافحة كورونا
كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي نظيره السنغالي، وإعلان لجنة مكافحة فيروس كورونا قرارات جديدة بشأن غلق المحلات، وفتح الحدائق والمتنزهات، وإعلان طقس ال72ساعة المقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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