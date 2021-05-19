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معهد البحوث الفلكية يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى فلكيًا

02:00 ص الأربعاء 19 مايو 2021
معهد البحوث الفلكية يكشف موعد غرة ذو الحجة وعيد الأضحى فلكيًا

أرشيفية

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور ياسر عبدالهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 2021 ـ 1442 هجرية.

أوضح عبدالهادي، لمصراوي، أن غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021، على أن تكون وقفة عرفات 9 ذو الحجة الموافق يوم الإثنين 19 يوليو، وعيد الأضحى 10 ذو الحجة الموافق يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وأشار إلى أن تحديد موعد رؤية هلال ذو الحجة وتحديد موعد غرة الشهر تابعة للملكة العربية السعودية وذلك لارتباط مناسك الحج بها، لافتًا إلى أن تحديد موعد الشهور القمرية العربية أحد المهام العلمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.​

معهد البحوث الفلكية ذو الحجة عيد الأضحى وقفة عرفات

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