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"تحيا مصر" يخصص حسابًا لاستقبال مساهمات إعادة إعمار غزة

06:03 م الثلاثاء 18 مايو 2021
"تحيا مصر" يخصص حسابًا لاستقبال مساهمات إعادة إعمار غزة

صندوق تحيا مصر

كتب - محمد سامي:

أعلن صندوق تحيا مصر، تخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

وفي ذات السياق يستعد صندوق تحيا مصر لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية للقطاع، تتضمن أكثر من 100 حاوية ستصل لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

يُذكر أن صندوق تحيا مصر أطلق حملة (نتشارك من أجل الإنسانية) بهدف تشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس، وبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.​

صندوق تحيا مصر إعادة إعمار غزة البنوك المصرية قافلة مساعدات

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1188

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

546

متعافون اليوم

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

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