ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- البصل الأبيض بـ4.5 جنيه للكيلوجرام.

- البصل الأحمر بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- الكوسة بـ6 جنيهات للكيلوجرام.

- الجزر بـ5.5 جنيه للكيلوجرام.

- الخيار بـ5.5 جنيه للكيلوجرام.

- الجوافة بـ15 جنيهًا للكيلوجرام.

‏‎- الباذنجان الرومي بـ4.5 جنيه للكيلوجرام.

- الفلفل الرومي بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ6 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- الفلفل الألوان بـ17 جنيهًا للكيلوجرام.

- الليمون بـ27.5 جنيه للكيلوجرام.

- الفاصوليا الخضراء بـ5.5 جنيهات للكيلوجرام.

- التفاح السكري بـ27 جنيهًا للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الكانتلوب بـ8 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- العنب بـ22.5 جنيه للكيلوجرام.

- البسلة بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

- البرتقال البلدي بـ5 جنيهات للكيلوجرام.