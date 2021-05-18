Masrawy logo white

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

01:45 م الثلاثاء 18 مايو 2021
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "مصراوي" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- البصل الأبيض بـ4.5 جنيه للكيلوجرام.

- البصل الأحمر بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- الكوسة بـ6 جنيهات للكيلوجرام.

- الجزر بـ5.5 جنيه للكيلوجرام.

- الخيار بـ5.5 جنيه للكيلوجرام.

- الجوافة بـ15 جنيهًا للكيلوجرام.

‏‎- الباذنجان الرومي بـ4.5 جنيه للكيلوجرام.

- الفلفل الرومي بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ6 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

- الفلفل الألوان بـ17 جنيهًا للكيلوجرام.

- الليمون بـ27.5 جنيه للكيلوجرام.

- الفاصوليا الخضراء بـ5.5 جنيهات للكيلوجرام.

- التفاح السكري بـ27 جنيهًا للكيلوجرام.

‏‎‏‎- الكانتلوب بـ8 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- العنب بـ22.5 جنيه للكيلوجرام.

- البسلة بـ9 جنيهات للكيلوجرام.

- البرتقال البلدي بـ5 جنيهات للكيلوجرام.

أسعار الخضراوات والفاكهة المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين

الخبر التالى:

ننشر أحدث فيديو للبرج الأيقوني بالعاصمة الجديدة.. أطول أبراج إفريقيا

كورونا.. لحظة بلحظة

1188

الإصابات الجديدة

61

الوفيات الجديدة

246909

إجمالي الإصابات

14388

إجمالي الوفيات

182024

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:عوض تاج الدين يكشف حقيقة وجود سلالة مصرية لفيروس كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا