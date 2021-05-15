أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تنشر عددًا من النصائح بشأن طقس الأحد
(مصراوي):
بعد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية شهدتها البلاد مع أول أيام العيد، تتعرض البلاد الأحد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود البلاد أجواء شديدة الحرارة.
ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددًا من النصائح للمواطنين تزامنًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد في مقدمتها، عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية، ويفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
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