مجانا وبشروط.. القوى العاملة: شركة سعودية ترغب في تدريب العمالة المصرية

02:47 م الخميس 13 مايو 2021
مجانا وبشروط.. القوى العاملة: شركة سعودية ترغب في تدريب العمالة المصرية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة لمصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، في التواصل مع شركة سعودية أبدت رغبتها في تدريب العمالة المصرية التي تتوافق خبرتها في مجال تصنيع المواد الغذائية مجانا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الوزير على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في الخارج، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا".

وقال المتحدث الرسمي: إن الوزير تلقى تقريرا من وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه بالاتصال والتواصل مع الشركات السعودية، ومنها مجموعة شركات غندور للصناعات الغذائية بالمملكة، أعلنت عن رغبتها لاستقبال وتدريب العمالة المصرية التي تتوافق خبرتها مع نشاط الشركة التي تعمل في مجال تصنيع المواد الغذائية.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة: الشركة اشترطت في كافة المرشحين المتقدمين للتدريب، أن تتوافر لديهم إقامة نظامية، ولا يوجد لدى المرشح بلاغات هروب، وإصدار التصاريح اللازمة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة، والتي تضمن عدم ونوع الشركة في مخالفة حال تواجد المرشح بالتدريب لديها، ولا تلتزم الشركة بسداد أي مقابل مالي للمتدرب طوال فترة التدريب.​

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