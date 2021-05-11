ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافطات

08:02 م الثلاثاء 11 مايو 2021
ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافطات

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2021، بمدن ومحافظات الجمهورية.

وقال القاضي، في تصريح لمصراوي، إن أول أيام عيد الفطر، في مصر يوم الخميس الموافق 13 مايو الحالي، على أن تقام صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5:28 صباحًا بتوقيت القاهرة والجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت المختلفة على حسب المحافظات.

وينشر "مصراوي" مواقيت صلاة العيد في محافظات ومدن الجمهورية وفقاً للحسابات الفلكية، وذلك على النحو التالي:

2021_5_5_22_57_30_81

صلاة عيد الفطر عيد الفطر جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية يعلن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال (بث مباشر)
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 238560

    عدد المصابين

  • 177440

    عدد المتعافين

  • 13972

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 159567737

    عدد المصابين

  • 137233299

    عدد المتعافين

  • 3316451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رسمياً.. مفتي الجمهورية: الخميس أول أيام عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا