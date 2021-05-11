ننشر مواقيت صلاة عيد الفطر في كافة المحافطات
كتب يوسف عفيفي:
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2021، بمدن ومحافظات الجمهورية.
وقال القاضي، في تصريح لمصراوي، إن أول أيام عيد الفطر، في مصر يوم الخميس الموافق 13 مايو الحالي، على أن تقام صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5:28 صباحًا بتوقيت القاهرة والجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت المختلفة على حسب المحافظات.
وينشر "مصراوي" مواقيت صلاة العيد في محافظات ومدن الجمهورية وفقاً للحسابات الفلكية، وذلك على النحو التالي:
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