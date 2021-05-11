ماتستعجلوش.. رسالة جديدة من السيسي للمصريين بشأن مياه النيل وسد النهضة

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا أحد يستطيع التفريط في حقوق مصر المائية في نهر النيل.

وأضاف على هامش افتتاح عدة مشروعات في هيئة قناة السويس، منذ قليل: كل اللي هقوله في موضوع سد النهضة، اقلقوا لأن ده تفاوض عايز صبر وتأني، وثقوا في مصر، الحفاظ على حقوقنا المائية محدش يقدر يتجاوزه، التفاوض عملية شاقة وصعبة، ماتستعجلوش، واستقبلنا مبعوث أمريكي ورئيس الكونغو، والحركة ماشية للوصول لحل لمسألة حساسة ومهمة جدا، قلق المصريين مقدر ومشروع وسعيد به، حقوقنا في المياه لن يتم التفريط فيها".