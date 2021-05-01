بعد قليل.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية المرقسية

كتب- مينا غالي:

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني بعد قليل، قداس عيد القيامة المجيد لعام ٢٠٢١ في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، مع مشاركة أعداد محدودة من الشعب وغياب كامل للمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وينقل التليفزيون المصري وقائع صلوات عيد القيامة في بث مباشر من الكاتدرائية.

ومن المنتظر أن يلقي قداسة البابا عقب قراءة إنجيل القداس عظة العيد.

وفي سياق مشابه نشر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد ٢٠٢١، والتي يوجهها قداسة البابا تواضروس الثاني سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية سريعة لهم.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لعدد من اللغات هي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والهولندية واليونانية والسويدية والنمساوية والإسبانية والبرتغالية والإندونيسية والفليبينة والتيجرانية والأمهرية.