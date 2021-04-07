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حدث في 8 ساعات| تصريحات السيسي عن سد النهضة.. والأرصاد تعلن طقس رمضان

06:26 م الأربعاء 07 أبريل 2021
حدث في 8 ساعات| تصريحات السيسي عن سد النهضة.. والأرصاد تعلن طقس رمضان

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء ، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي مجمع الخدمات المؤمنة، والذي تحدث خلاله مجددا عن قضية سد النهضة، وإعلان وزارة التموين صرف 35% من مقررات السلع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

سد النهضة الرئيس السيسي شهر رمضان مصطفى مدبولي وزارة التموين الطقس

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السيسي: سعدت بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

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