حدث في 8 ساعات| تصريحات السيسي عن سد النهضة.. والأرصاد تعلن طقس رمضان
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء ، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي مجمع الخدمات المؤمنة، والذي تحدث خلاله مجددا عن قضية سد النهضة، وإعلان وزارة التموين صرف 35% من مقررات السلع.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الخبر التالى:السيسي: سعدت بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
الأخبار المتعلقة
-
معتدل نهارا.. الأرصاد توضح توقعات طقس الخميس (بيان بالدرجات)
-
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
-
الجمهورية الجديدة..الحكومة تبحث الاستعداد لحفل افتتاح العاصمة الإدارية
-
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مارس
-
ما جدوى اللجوء لمجلس الأمن في قضية سد النهضة؟ خبير دولي يكشف لمصراوي
-
بالفيديو.. رئيس الوزراء يعاين أماكن الاحتفال بافتتاح العاصمة الإدارية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
205732
عدد المصابين
-
156574
عدد المتعافين
-
12210
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان