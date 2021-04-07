حدث في 8 ساعات| تصريحات السيسي عن سد النهضة.. والأرصاد تعلن طقس رمضان

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء ، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي مجمع الخدمات المؤمنة، والذي تحدث خلاله مجددا عن قضية سد النهضة، وإعلان وزارة التموين صرف 35% من مقررات السلع.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: