بعد عودته من الكونغو.. وزير الخارجية يتوجه إلى لبنان

كتب- محمد عبيد:

غادر القاهرة صباح اليوم الأربعاء، سامح شكري وزير الخارجية، متوجهًا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى لبنان، في زيارة للعاصمة بيروت بعد ساعتين من وصوله من الكونغو عن طريق السودان، وذلك بعد مشاركته في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وكانت وزارة الخارجية أصدرت بيانا حول زيارة وزير الخارجية للبنان جاء فيه: يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الزيارة تستهدف التأكيد على دعم مصر للبنان الشقيق، ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل الحكومة، التي يقوم الرئيس سعد الحريري بتشكيلها مع كافة أطراف المعادلة السياسية اللبنانية، فضلاً عن الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق، وضرورة تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية، وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية بما يَملكه هذا البلد من مقومات النجاح والازدهار.​