وفاة محمد سليم مدير عام دار الإفتاء.. وعلام: ترك وراءه سيرته الطيبة
كتب- محمود مصطفى:
نعت دار الإفتاء المصرية، المهندس محمد سليم، مدير عام الدار، الذي وافته المنية، اليوم الأحد.
وقالت دار الإفتاء، في نص نعيها: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، أنعي رجلًا من خيرة الرجال، رجلًا أدى رسالته بأمانة وشرف، وشهد له الجميع بحسن الخلق وسلامة الصدر والتفاني في أداء الواجب".
وتابع مفتي الجمهورية: "أعزي نفسي وأعزيكم جميعًا في وفاة المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية، الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اليوم تاركًا وراءه (رحمه الله) سيرته الطيبة".
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