عبر برنامج إذاعي بكولومبيا.. مرصد الأزهر يستعرض تجربته في مكافحة التطرف

كتب- محمود مصطفى:

شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في حلقة نقاشية تحت عنوان "الأديان وحرية المعتقد"، حول سبل وآليات مواجهة الفكر المتطرف، وذلك في البرنامج الإذاعي "الأصوات المتحدة" بإذاعة "فينال برنسا" الكولومبية.

وشاركت في الحلقة "ماريا خوسيه أثيبيدو"، عضو مؤسسة السلام الإسلامية بكولومبيا، فضلًا عن لفيف من ممثلي الطوائف والكيانات الدينية المختلفة؛ بهدف التعرف على تجارب المشاركين في التعامل مع الأفكار المتطرفة وآلياتهم في ترسيخ القيم الإنسانية في المجتمعات.

واستعرض تامر عويس، الباحث بمرصد الأزهر، خلال مداخلته، جهود المرصد في مكافحة الفكر المتطرف، وتفنيد ما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة لاستقطاب الشباب، والعبث بأمن واستقرار المجتمعات؛ لتهيئة بيئة مناسبة لزرع أفكارها المتطرفة، والوجود بعناصرها على الأرض كما حدث في سوريا والعراق من قِبل تنظيم داعش الإرهابي.

وتطرق عويس إلى الجهود المبذولة من جانب مؤسسة الأزهر الشريف؛ لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي، والتي تمثلت في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان؛ إيمانًا منهما بحاجة العالم في هذه الفترة إلى إعلاء قيم إنسانية كالتسامح والتراحم والتعاون، للعبور بالمجتمعات بسلام دون تعصب وإراقة دماء.

يأتي ذلك تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف متمثلًا في مرصد مكافحة التطرف.​