صور.. إقبال كبير على متحف الحضارة في أول أيام افتتاحه للجمهور
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كتب- مصراوي:
تصوير- أحمد جمعة:
شهد اليوم الأول لافتتاح المتحف القومي للحضارة أمام الجمهور، إقبالا غير مسبوق، حيث توافد العشرات للاستمتاع بمئات القطع الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة.
وكانت أنظار العالم توجهت مساء أمس السبت، إلى موكب المومياوات الملكية، الذي أبهر دول العالم، حيث ضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر، تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وأعلنت الوزارة عن السماح بالتصوير المجاني لقاعة العرض المركزي داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بعد الانتهاء من الاحتفالية وذلك خلال يومي 4 و5 أبريل الجاري.
وتقرر منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، ابتداء من 4 أبريل حتى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي.
كما تم منح تخفيض 20% على جميع منتجات شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه في المتحف القومي للحضارة المصرية.
وتقرر أيضا منح تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية،
كما سيتم خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها، على أن يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم 18 أبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.
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