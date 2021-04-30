السيسي يتفقد قطاعات الطريق الدائري الأوسطي (صور)

05:31 م الجمعة 30 أبريل 2021
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(مصراوي):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقًا إلى محور الضبعة غربًا بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليستوعب عشرات الآلاف من المركبات يوميًا، وليخفف من التكدس المروري حول مناطق القاهرة الكبرى وليمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في محيط القاهرة الكبرى.

وتوقف الرئيس في قطاع منطقة البدرشين بالدائري الأوسطي لمتابعة الخطوات التنفيذية لتبطين الترع في تلك المنطقة في اطار المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف علي مستوى الجمهورية.

الطريق الدائري الأوسطي السيسي الإسماعيلية طريق بلبيس

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