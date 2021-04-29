"الصحة": تعرف على المشكلات الصحية التي تواجه مريض الكلى بسبب نقص السوائل

09:36 م الخميس 29 أبريل 2021
"الصحة": تعرف على المشكلات الصحية التي تواجه مريض الكلى بسبب نقص السوائل

تعبيرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المشاكل الصحية التي تواجه مريض الكلى بسبب نقص السوائل بالجسم والتي جاءت كالتالي:

- خلل في الدورة الدموية ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة.

- خلل في ضربات القلب إما بالزيادة أو النقصان.

- اضطرابات في ضغط الدم.

- مشاكل في الرؤية.

- تشققات في الجلد.

- ضعف التركيز.

- الصداع.

وقدمت الوزارة عدد من النصائح منها الحرص على شرب الكثير من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتحافظ على صحة الكليتين.

والذهاب للعيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

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مريض الكلى نقص السوائل وزارة الصحة نقص السوائل بالجسم شرب الماء

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