محافظ الجيزة: حملات مكثفة لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

الجيزة - أ ش أ:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك حملات مكثفة ستقوم بالمرور على أماكن التجمعات والمحال العامة والمراكز والمدن والقرى لمتابعة منظومة وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة والتأكد من التزام الركاب بارتداء الكمامات الواقية.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض آخر المستجدات في الموقف الصحي بالمحافظة والجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة تداعياته، فضلًا عن التنسيق لتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتشديد الإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، وعدم التهاون مع أية منشآت تخالف تلك الاشتراطات.

وأضاف راشد: "أنه في حالة رصد أية مخالفة سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة؛ حفاظًا على سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا".

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، كل في نطاق عمله، لرصد أية حالات مخالفة والتعامل الحازم معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن ذلك يأتي في أعقاب وجود حالة من التهاون من قبل بعض المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفي عدد من الأحياء والمراكز والمدن والقرى خلال شهر رمضان، وعدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن مما يتسبب بدوره في ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على كافة القيادات بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القرارات التي أقرتها الدولة بشأن مواعيد غلق المحال العامة بشكل جاد، حيث سيكون هناك متابعة ميدانية من جانب قيادات المحافظة للتأكد من تنفيذ ذلك، كما سيتم التعامل مع أي شكاوى في هذا الشأن بمنتهى الجدية.

وكلف برفع كفاءة النظافة والإنارة العامة وإزالة أية إشغالات بمحيط الكنائس وتقليم الأشجار وتمهيد الطرق المحيطة بها بمناسبة احتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

من جهته، استعرض الدكتور محمد منصور مدير الشئون الصحية - خلال اللقاء - عدد المواطنين الذين تم تجريعهم بلقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تلقيح 49 ألفا و706 مواطنين بالجرعة الأولى من اللقاح، وتم تلقيح 17 ألفا و74 مواطنا بالجرعة الثانية من اللقاح حتى الآن.