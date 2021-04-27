السيسي لمسئول كوري: توطين الصناعة الثقيلة يمثل أولوية في التعاون مع الشركات العالمية

02:31 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
السيسي لمسئول كوري: توطين الصناعة الثقيلة يمثل أولوية في التعاون مع الشركات العالمية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

كتب - محمد سامي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الدور الكوري كشريك تنموي فاعل في مصر، وأن الدولة تتطلع إلى إقامة تعاون استراتيجي مع الشركة الكورية في العديد من المجالات الصناعية، خاصةً في قطاع الصناعات الثقيلة، التي تعتمد على كثافة العمالة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشدد السيسي بحسب بيان، على أن مبدأ توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر هو أحد أولويات الدولة في التعاون مع الشركاء العالميين، وعامل تفضيلي في التعاقدات على تنفيذ المشروعات الصناعية في مصر، لاسيما في ضوء امتلاك مصر حالياً لكافة مقومات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة ً لتصدير منتجات الشركة إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يونج باي لي، الرئيس التنفيذي للشركة الكورية العالمية "هيونداي روتم"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك السفير جين ووك هونج، سفير جمهورية كوريا في القاهرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى توطين الصناعة الثقيلة الشركات العالمية

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