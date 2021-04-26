انخفاض 7 درجات ثم ارتفاع ملحوظ.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من مساء اليوم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بشكل مؤقت على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، حيث سجلت الحرارة على القاهرة 37 درجة.

وأضاف شاهين لمصراوي، أنه اعتبارًا من الاثنين يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 إلى 7 درجات، حيث تسجل القاهرة 29 درجة، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على المناطق الجنوبية حيث تتأثر هذه المناطق منخفض السودان الموسمي.

وأوضح شاهين أن الحالة الطقس خلال الاثنين والثلاثاء تكون مستقرة بينما بداية من الأربعاء المقبل نشهد ارتفاع مرة آخرى في درجات الحرارة على أغلب المناطق، حيث تسجل القاهرة 33 درجة، بينما يوم الخميس تسجل 36 درجة، ويوم الجمعة تصل الحرارة لـ38 درجة.

وأكد أن فترات الليل مازال الطقس بارد، حيث يكون الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والكبرى حوالي 15 درجة تقريبا.

وطالب شاهين المواطنين توخي الحذر خلال فترات الليل وتغيير نوعية الملابس عن وقت الظهرية، لاختلاف درجات الحرارة الصغرى والكبرى.

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