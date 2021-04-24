وزيرة الصحة: اللقاحات ستكون موسمية.. وليس مرة واحدة
كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك في" بهيئة الدواء المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.
وأضافت: "أنه سيتم التعاون في تصنيع اللقاح الروسي عبر شركة فاكسيرا الحكومية وكذلك الشركات الخاصة التي بادرت بدراسة تصنيع اللقاحات".
وأوضحت أن اللقاحات لن تكون لمرة واحدة بل ستكون موسمية، لمواجهة التحورات الجديدة بالفيروس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
219774
عدد المصابين
-
165348
عدد المتعافين
-
12914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان