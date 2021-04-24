وزيرة الصحة: اللقاحات ستكون موسمية.. وليس مرة واحدة

02:31 م السبت 24 أبريل 2021
وزيرة الصحة: اللقاحات ستكون موسمية.. وليس مرة واحدة

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك في" بهيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

وأضافت: "أنه سيتم التعاون في تصنيع اللقاح الروسي عبر شركة فاكسيرا الحكومية وكذلك الشركات الخاصة التي بادرت بدراسة تصنيع اللقاحات".

وأوضحت أن اللقاحات لن تكون لمرة واحدة بل ستكون موسمية، لمواجهة التحورات الجديدة بالفيروس.

هالة زايد وزيرة الصحة لقاحات كورونا فيروس كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد زيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن فرض حظر جزئي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا