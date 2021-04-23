الأوقاف توجه تحذيرا شديدا للعاملين بالوزارة بشأن الاعتكاف وموائد الرحمن

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنهي على الفور خدمة أي من العاملين بها، حال ثبوت سماحه أو تغاضيه أو تقصيره في واجبه الوظيفي بما يمكن أي شخص أو جماعة من إقامة أي اعتكاف أو موائد إطعام بأي من المساجد أو ملحقاتها.

وشددت الوزارة في بيان لها، الجمعة، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي شخص أو جماعة تخرج على هذه التعليمات، باعتباره خروج على النظام العام وتعمد لتعريض حياة الناس للخطر.

وأكدت أن من يقوم بذلك آثم شرعًا وجاهل بمقاصد الشريعة، ومستوجب للردع، لأن الحفاظ على حياة الخلق وتجنيب تعريضهم للخطر مطلب شرعي من المقاصد والكليات الست التي أوجب الشرع الحنيف الحفاظ عليها.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يعقد اليوم اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة وجهات المتابعة والتفتيش بها ولجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتكثيف المتابعة، وسرعة اتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة، مع اعتبار لجنة المتابعة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية الشهر الكريم.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.