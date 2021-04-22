"هيكل" يبعث ببرقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

02:38 م الخميس 22 أبريل 2021
"هيكل" يبعث ببرقية تهنئة لوزير الدفاع بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- مينا غالي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"إنه لمن عظيم تقديري تقديم التهنئة لكم ولقواتنا المسلحة بذكرى حرب العاشر من رمضان، حرب القوة والكرامة والشرف.. ونحن جميعًا على أتم الثقة بأن القوات المسلحة المصرية ستظل على الدوام حامية مقدرات الشعب المصري، فهي كعهدنا الدائم بها درع وسيف الوطن".

أسامة هيكل وزارة الدولة للإعلام العاشر من رمضان محمد زكي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي

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