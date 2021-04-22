"هيكل" يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

كتب- مينا غالي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، حرب الشرف والعزة والكرامة".

"سيستمر تاريخ العاشر من رمضان شاهدًا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المُصرين على تحدى كل مستحيل".

"وأسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظ وطننا ويرعى شعبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير".​