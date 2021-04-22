"هيكل" يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان
كتب- مينا غالي:
بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان.
وجاء نص البرقية كالتالي:
"بمزيد من الاعتزاز والفخر، يسعدنى أن أتقدم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى حرب العاشر من رمضان، حرب الشرف والعزة والكرامة".
"سيستمر تاريخ العاشر من رمضان شاهدًا على بطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وستظل ملحمة العبور رمزًا متجددًا يلهم المُصرين على تحدى كل مستحيل".
"وأسأل الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يحفظ وطننا ويرعى شعبنا، إنه نعم المولى ونعم النصير".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
218902
عدد المصابين
-
164803
عدد المتعافين
-
12866
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
143502501
عدد المصابين
-
121868664
عدد المتعافين
-
3055735
عدد الوفيات
إعلان