"محلية النواب" تطالب بتيسير إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لتيسير إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، وضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة في هذا الملف، وتخفيض الأسعار للتقنين؛ حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: عبد الوهاب خليل، وشحاتة عبد الحافظ، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية الكريمات بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة؛ نظرًا لتوافر المقومات المطلوبة لإنشائها، حيث تم تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإقامة مبنى الوحدة المحلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل؛ بشأن تخفيض سعر المتر التجاري والسكني بأطفيح- محافظة الجيزة.

وأوضح السجيني أن الـ191 ألف طلب تقنين التي تقدم بها المواطنون، لو الإجراءات ميسرة وتم الأخذ بتوصيات لجنة الإدارة المحلية التي عقدت 33 اجتماعًا لمناقشة هذا الملف، وأصدرت تقريرًا وقع عليه 4 رؤساء لجان، سيتم تلقي أكثر من 191 ألف طلب من محافظة واحدة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "بهذه الفلسفة يضيع حق الدولة.. كدولة وقفت نزيف المخالفات والتعدي؛ لكن الأهم هتستمر لحد إمتي، عايز مأسسة القطاع، والتسعير مهم جدًّا، كلما تقلل التسعير هتكسب".

وتحدث النائب عبد الوهاب خليل، عن مشكلة عدم تطوير مستشفى بولاق الدكرور، قائلًا: "لدينا نفس المشكلة بخصوص تطوير مستشفى أطفيح؛ الاعتماد المالي كان متوفرًا؛ لكن الموضوع في الوزارة وليس لدى المديريات في المحافظات، عندنا أكثر من 250 مليون جنيه ميزانية الصحة لمحافظة الجيزة لم يصرف منها مليم، الوزارة بتضحك علينا، ومعظم الناس اللي اتكلمت في طلب الإحاطة، مش موضوعهم، وهناك مسؤول قال مش هنطرح مستشفى بولاق ولا مستشفى أطفيح، وممكن يتم في مشروع التأمين الصحي الشامل".

وقال السجيني، رئيس اللجنة: "هذا كلام خطير، خطورته في العلاقة بين الوزارة المركزية وفروعها، والعلاقة مع مجلس النواب، عمومًا نحن أخذنا من الحكومة تعهدًا، وهناك مهلة 45 يومًا، وموضوع مستشفى بولاق متعلق باستجواب في الفصل التشريعي الأول، وكان فيه تصويت نداء بالاسم تسحب الثقة أم لا، وأسفر عن اعتماد مبلغ معين لتطوير المستشفى، وإذا رأت الحكومة رؤية معينة، فلا مشكلة في ذلك، أما إذا كان لديها قرار وترسل ممثليها في المجلس يقولون كلامًا مختلفًا، يبقى دا كلام خطير".

وشدد النائب عبد الوهاب خليل على استحداث وحدة محلية جديدة بقرية الكريمات بأطفيح، قائلًا إن الكريمات تابعة للوحدة المحلية للبرومبل، وتعداد السكان فيها أكثر من 90 ألف نسمة، وتوجد المقومات الكاملة لإنشاء الوحدة المحلية للكريمات، وتم استيفاء جميع البيانات.

وعقَّب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بقوله: "ليس لدينا مانع في إنشاء وحدة محلية، ومراكز المحافظة كلها محتاجة إعادة ترسيم، المشكلة في أن الوحدات المحلية مرتبطة بالتقسيم الإداري الشرطي، ونعيد الدراسة، وفي ظل مبادرة حياة كريمة سيتم إنشاء مجمعات خدمية لو متوافرة ليس لدينا مانع".