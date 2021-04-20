زوجة وأصدقاء الشهيد أحمد منسي يتبرعون بجناح لمستشفى "500 500"

05:11 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
زوجة وأصدقاء الشهيد أحمد منسي يتبرعون بجناح لمستشفى "500 500"

السيدة منار سليم زوجة الشهيد أحمد منسي

كتب - أحمد جمعة:

تبرعت زوجة وأصدقاء الشهيد أحمد منسي لجناح في مستشفي "500 500" التابع لجامعة القاهرة، في مبادرة إنسانية وخيرية، وحملت طابع وطنيا، حيث تم تقديم إعلان خيري يتم بثه عبر القنوات الفضائية.

وظهرت السيدة منار سليم زوجة الشهيد أحمد منسي، في الإعلان، التي أكدت خلال كلماتها أن الشهيد منسي كان يحمل جانبًا إنسانيًا وكان أبا أكثر من رائع.

كما شارك في الإعلان صديقه محمد الحلواني أحد المقاتلين في معركة البرث الذى بدا متأثرا للغاية قائلا "أحمد منسى كان شخصا طيبا للغاية"، وأيضا العقيد محمد عبد الحق صديق أحمد منسي المقرب.

وشهد الإعلان -أيضا- ظهور أبناء أحمد منسي، علي وعلياء، من أجل تشجيع الملايين على التبرع لمستشفى 500 500 التابع لجامعة القاهرة، والذي يعد واحداً من اهم المشروعات الخيرية الطبية لعلاج الأورام في مصر.

أحمد منسي مستشفي 500 500 جامعة القاهرة زوجة الشهيد أحمد منسي منار سليم

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