من مقلب قمامة لممشي سياحي.. شاهد "ترعة المريوطية" قبل وبعد
07:09 م الإثنين 19 أبريل 2021
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(مصراوي):
نشرت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا ترصد عملية تطوير ترعة المريوطية وتحولها إلى ممشى سياحي مزود بخدمات ترفيهية ومطاعم وذلك بعد أن كانت مأوى للمخالفات والحيوانات النافقة.
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