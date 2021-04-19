​من مقلب قمامة لممشي سياحي.. شاهد "ترعة المريوطية" قبل وبعد

(مصراوي):

نشرت محافظة الجيزة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا ترصد عملية تطوير ترعة المريوطية وتحولها إلى ممشى سياحي مزود بخدمات ترفيهية ومطاعم وذلك بعد أن كانت مأوى للمخالفات والحيوانات النافقة.