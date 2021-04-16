وزير السياحة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التعاون في المجال الأثري والسياحي

كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي.

وبحسب بيان اليوم، قدم السفير الأوروبي التهنئة للوزير على النجاح الذي حققته احتفالية الموكب الذهبي لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، لافتا إلى انبهاره بهذا الموكب المهيب الذي أكد عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة التي تمتد عبر التاريخ.

وناقش اللقاء، مستجدات الأعمال بمشروع تطوير ورفع كفاءة المتحف المصري بالتحرير والذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

واستعرض وزير السياحة، ضوابط واشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها مصر وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية في المطارات والمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية والمواقع الاثرية والمتاحف لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والسائحين والعاملين في القطاع وهو ما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحاً أن نسب الإصابة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر تكاد تكون منعدمة.

وأشار العناني، إلى بدء الدولة في تطعيم العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة كافة العاملين بالقطاع وكذلك السائحين والذي سيسهم بدوره في تنشيط حركة السياحة.

ومن جانبه، أثنى السفير على الزيارات التعريفية التي تحرص الوزارة على تنظيمها باستمرار لسفراء الدول المختلفة إلى المدن السياحية المصرية المختلفة للتعرف على المقومات السياحية والأثرية لهذه المدن، بجانب التعرف على ضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المطبقة بها على أرض الواقع.

وفي نهاية اللقاء، وعد السفير بأنه سيقوم بنقل هذه الجهود التي تقوم بها مصر لضمان سلامة وصحة السائحين والعاملين في القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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