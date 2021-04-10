القوى العاملة تطرح فرص عمل وتعين 508 شباب بالبحر الأحمر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر ٥٠٨ شباب، منهم ١٩ من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها ٧٨٨ شابا، فضلاً عن توفير ٥٠ فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة ٤٤ عاملا، واستخراج ٥٤١ رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إن شهر مارس الماضي، شهد قيام المديرية بإصدار ٤ تراخيص لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ ٦ أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضي، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على ٤١٦ منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير ٥٥ محضراً، وعمل ندوة توعية للعاملين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على ١٠٩ منشآت، وأسفر عن تحرير ١٤ محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة ٩٢ منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت ٧٦ شكوى علاقات عمل، تم تسوية ٣٥ منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه ٥ شكاوي، وتبقى ٣٦ شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة، استفاد منها ٣٠ متدرباً.