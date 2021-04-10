أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 77 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

03:00 ص السبت 10 أبريل 2021
​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 77 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 77 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، عقب قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها اليوم السبت، بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، نيويورك، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، لندن، دبي، باريس، جنيف، اسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، أثينا، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، دار السلام، عنتيبي، آديس أبابا) و25 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران رحلات دولية الإجراءات الاحترازية المطارات المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

شريف عامر يعلن إصابة والدته بانسداد في شرايين المخ
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:39 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا