12 لانشًا مصريًّا شاركت في التعويم.. "نقل النواب" تستعرض مذكرة "قناة السويس" عن السفينة البنمية

كتب- نشأت علي:

قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إنه في خضم الأحداث الماضية وما مرت به مصر من حادث قطارَي سوهاج، سمعنا اليوم خبرًا مفرحًا؛ وهو تعويم الباخرة "إيفر جرين" الجانحة في قناة السويس بنسبة 80%.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، في كلمتة أمام الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه تابع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال الأيام الستة الماضية، كل ما يدور في قناة السويس حول جنوح السفينة "إيفر جرين".

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن السفن تمر في القناة، والمسؤول الأول عنها هو قبطان السفينة، وثانيًا مرشد السفينة، لافتًا إلى أنه يبقى القرار في يد القبطان أولًا وأخيرًا.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بأن كل ما نشر في الإعلام أشار إلى أن السفينة تحمل آلاف الأطنان ولن تتحرك قبل 3 أشهر على الأقل؛ ولكن اليوم رئيس هيئة قناة السويس أكد لي، في اتصال هاتفي، أن السفينة تحركت من الغاطس بنسبة 80%، وننتظر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف لزيادة منسوب المياه، وسيتم استكمال التعويم حتى يتم بنسبة 100%، خلال ساعات.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن قناة السويس الجديدة التي دفع فيها المصريون 64 مليار جنيه؛ ثقة في قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل حفر القناة الجديدة؛ والتي لولاها لحدثت كارثة في التجارة العالمية، مؤكدًا أن ما حدث جعل العالم كله ينظر إلى أهمية قناة السويس؛ شريان التجارة العالمية.

وأودع رئيس لجنة النقل والمواصلات المذكرة التي وصلته من "قناة السويس" تحمل تفاصيل تعويم السفينة "إيفر جرين"، أرسلتها القناة إلى لجنة النقل بالبرلمان، مؤكدًا أن هناك 12 لانشًا بحريًّا، صناعة مصرية، شاركت في عملية التعويم، مؤكدًا أن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نظرة مستقبلية ثاقبة للتجارة البحرية العالمية.

وقدم رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان التحية إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجميع العاملين بالقناة، الذين واصلوا الليل بالنهار حتى تمت إعادة تعويم الباخرة "إيفر جرين".