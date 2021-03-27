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شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

10:26 م السبت 27 مارس 2021
شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

شبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 28 مارس جتى يوم الجمعة 2 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الاثنين:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الأربعاء:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 40%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وسيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الجمعة:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.​

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شبورة أمطار الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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