شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 28 مارس جتى يوم الجمعة 2 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الاثنين:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الأربعاء:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 40%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وسيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الجمعة:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.​