شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل 3 ظواهر جوية حتى الجمعة المقبل
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 28 مارس جتى يوم الجمعة 2 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:
الأحد:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 30%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
الاثنين:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
الأربعاء:
فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 40%، وشبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وسيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
الجمعة:
شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.
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