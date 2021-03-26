أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

مجهولون فتحوا بلف الخطر.. السكة الحديد تكشف مفاجأة حول حادث قطاري سوهاج (بيان رسمي)

02:14 م الجمعة 26 مارس 2021
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

كتب- أسامة علي:

أًصدرت هيئة السكك الحديدية، بيانا عاجلا حول أسباب وقوع حادث تصادم قطارين بقرية الصوامعة غرب بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه أثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الأقصر الإسكندرية بين محطتي المراغة وطهطا، تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار.

وتابعت: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف أسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار ١٥٧، ما أدى الى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.

وأشارت إلى أنه جار حصر الوفيات والإصابات بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة، وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

لمتابعة كل ما يتعلق بحادث قطاري سوهاج في تغطية خاصة (اضغط هنا)

بلف الخطر حادث قطاري سوهاج تصادم قطارين قطار سوهاج السكك الحديدية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حادث تصادم قطاري سوهاج.. مصرع 32 مواطناً.. والسكة الحديد تكشف مفاجأة (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا