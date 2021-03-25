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بسام راضي ينشر فيديو استقبال السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

06:14 م الخميس 25 مارس 2021
بسام راضي ينشر فيديو استقبال السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

الرئيس السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

كتب - يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، مساء الخميس، "فيديو" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس المجلس الرئاسي الليبي وتصريحات أثناء اللقاء.

وغادر مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس السيسي، استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وذلك في كافة المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

رئاسة الجمهورية السيسي المجلس الرئاسي الليبي مطار القاهرة الدولي محمد المنفي

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