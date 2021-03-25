رئيس المجلس الرئاسي الليبي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

كتب - محمد عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقى خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وذلك في كافة المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس على ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وأكد أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولويات الأمن والاستقرار .