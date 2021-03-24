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تيسيرًا على المواطنين.. برلماني يطالب بمد إضافي لتركيب الملصق الإلكتروني

04:03 م الأربعاء 24 مارس 2021
تيسيرًا على المواطنين.. برلماني يطالب بمد إضافي لتركيب الملصق الإلكتروني

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يشدد على ضرورة مد إضافي لتركيب الملصق الإلكتروني بعد المد حتى 30 مارس الجاري؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين للتركيب؛ حتى لا يكونوا عرضة للغرامات.

وأكد حسين، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا المد سوف يسهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية من تخفيف الزحام والتيسير على المواطنين وإعطائهم فرصة لتجنب دفع الغرامات.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن هناك عقوبات سوف تطبق على المواطنين في حالة التأخير من تطبيق الإجراءات القانونية وملاحقة قائدي السيارات وتغريم المخالفين وسحب التراخيص على مستوى الجمهورية؛ لذلك فإنه يجب أن تكون هناك مدة أطول لإعطاء فرصة للمواطنين لتأهيل أوضاعهم.

وأوضح حسين أنه بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولمنع التزاحم لم يأخذ كثيرون الفرصة كاملة لتركيب الملصق، مؤكدًا أن وجود مد إضافي يسهم في تقليل الزحام ومنع وجود إصابات.

مجلس النواب هشام حسين تركيب الملصق الإلكتروني دفع الغرامات

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